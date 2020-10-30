Сандро Шварц: «Выучил еще не все имена игроков «Динамо», для этого нужно время»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, как проходит его адаптация в московском клубе.

— Вы уже выучили имена всех игроков? Как проходит адаптация? — вопрос Шварцу.

— Рад, что у нас была неделя для работы, — сказал на пресс-конференции Шварц. — Футболисты с интересом реагируют на теорию и тренировочные занятия. Мы стараемся привнести что-то новое. Со вторника по четверг проводили интенсивные тренировки, теперь уже идет подготовка непосредственно к воскресному матчу. Имена я учу, для этого требуется время. (Константин Алексеев)

Шварц возглавил «Динамо» 14 октября, матч с «Сочи» (3:1) в рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ стал дебютным для 42-летнего немецкого специалиста в качестве главного тренера бело-голубых.