Салуквадзе: «Торино» для Сазонова будет хорошим трамплином, он там будет играть»

Тренер молодежной сборной Грузии Лаша Салуквадзе отреагировал на новость о возможном трансфере защитника «Динамо» Сабы Сазонова в «Торино».

«Сазонов — очень хороший защитник, он еще молодой и у него большой потенциал. «Торино» для Сабы будет хорошим шагом вперед. Он там будет играть, потому что итальянский футбол славится своей защитой. Это будет хороший трамплин для Сазонова. Кварацхелия, если что, поможет Сабе адаптироваться в Италии, ведь он там уже провел год, все знает. Сейчас уже четыре грузинских футболиста подписали контракт с итальянскими клубами. А Сазонову, я думаю, реклама не нужна, потому что он хороший защитник», — цитирует тренера Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что защитник может перейти в «Торино» за 3 миллиона евро. По информации Sky Sports, 30 августа он пройдет медосмотр в итальянской команде.

Сазонов перешел в «Динамо» летом 2021 в качестве свободного агента. Всего 21-летний футболист провел 44 матча за бело-голубых, в которых отметился 1 голом.