РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рыбус останется в «Локомотиве», а Фарфан уйдет

16:57
Мачей Рыбус. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мачей Рыбус. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», на трансферном комитете «Локомотива» также обсуждалось продление истекающих соглашений с футболистами.

В итоге решено продолжить сотрудничество с 30-летним Мачеем Рыбусом, а вот с 35-летним Джефферсоном Фарфаном — расстаться. По 33-летнему Антону Коченкову продолжаются консультации. В проведенных матчах голкипер проявил себя хорошо. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир