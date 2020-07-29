Рыбус останется в «Локомотиве», а Фарфан уйдет

По данным «СЭ», на трансферном комитете «Локомотива» также обсуждалось продление истекающих соглашений с футболистами.

В итоге решено продолжить сотрудничество с 30-летним Мачеем Рыбусом, а вот с 35-летним Джефферсоном Фарфаном — расстаться. По 33-летнему Антону Коченкову продолжаются консультации. В проведенных матчах голкипер проявил себя хорошо. (Константин Алексеев)