Руслан Нигматуллин: «Не могу понять, что происходит с Тилом»

Экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» рассказал о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0), Бакаеве и Максименко.

— Как раскрывается при нем Бакаев. Тедеско нашел для парня оптимальную позицию в центре поля. И вот результат: с «Локомотивом» отдал три голевые, с «Крыльями» — еще одну, плюс хладнокровно реализовал пенальти. С приходом Тедеско преобразились и Ларссон с Понсе, начали забивать. Про Ларссона вообще говорили: «Сомнительное приобретение». А сейчас смотрится ярко, приносит пользу в каждом матче. Правда, не могу понять, что происходит с Тилом. То ли какие-то агентские игры, то ли он просто в разобранном состоянии...

— Вопрос.

— За голландца заплатили 15 миллионов евро, это самый дорогой трансфер в истории «Спартака» — но человек все реже и реже выходит на поле. Когда же получает шанс, КПД, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Юный Умяров на фоне Тила выглядит намного интереснее. Кстати, доверие Умярову — еще один плюсик Тедеско. Кононов-то мальчишку почти не использовал.

— Как и Гапонова, для которого матч с «Крыльями» стал первым в сезоне.

— Лучшая оценка для защитников и вратаря — игра на ноль. Так что Гапонов со своими обязанностями справился отлично. Никаких претензий. (Александр Кружков)

Руслан Нигматуллин: «Максименко — светлое пятно «Спартака»