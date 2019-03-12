Руслан Камболов: "Обидно, что Кафанов ушел из "Рубина"

Защитник "Рубина" Руслан Камболов отметил, что команда не выполнила план на игру 19-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:3). Также он выразил сожаление из-за того, что тренер Виталий Кафанов перешел из казанского клуба в "Ростов".

- Мы не смогли выполнить план на игру, проиграли много единоборств, - приводят "Известия" слова Камболова. - В этом основные причины поражения. И мы сами фактически не создали возможностей для взятия ворот. Всегда обидно проигрывать крупно, но у ЦСКА было больше опасных атак, и они реализовали свои моменты. Что касается Кафанова, то он вносил очень серьезный вклад в подготовку команды. Обидно, что он ушел. Надеюсь, это не скажется на нас негативно.