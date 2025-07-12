«Рубин» обыграл «Урал» в заключительном матче на сборах

«Рубин» победил «Урал» в товарищеском матче — 1:0. Игра прошла в Казани в закрытом режиме.

Этот матч стал заключительным для команд в рамках предсезонных сборов.

Ранее казанцы нанесли поражение «Енисею» (1:0) и сыграли вничью с «Сочи» (1:1), а клуб из Екатеринбурга разгромил «Торпедо» (Миасс) со счетом 4:0.

«Рубин» проведет первый матч сезона-2025/26 в РПЛ 20 июля против «Ахмата». «Урал» 18 июля сыграет с «Шинником» в первом туре первой лиги.