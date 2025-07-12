«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов» в товарищеском матче

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче — 1:0. Встреча прошла на поле УТЦ «Новогорск» в Химках в закрытом режиме.

Единственный гол забил полузащитник Магомед Якуев, который отличился на 80-й минуте.

По итогам сезона-2024/25 «Крылья Советов» заняли 10-е место в РПЛ с 31 очком, а «Ахмат» — 14-ю позицию с 25 баллами.

В первом туре чемпионата России нового сезона самарская команда 19 июля сыграет против «Акрона», а грозненцы 20 июля встретятся с «Рубином».