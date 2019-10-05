«Рубин» — «Тамбов»: Давиташвили удвоил преимущество хозяев
17:06
Нападающий «Рубина» Зураб Давиташвили удвоил счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Тамбовом». Хавбек Вячеслав Подберезкин покатил мяч грузину, и тот отправил его в угол ворот Гиорги Шелии.
? Первый мяч Зурико Давиташвили в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
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