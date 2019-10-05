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«Рубин» — «Тамбов»: Давиташвили удвоил преимущество хозяев

17:06
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Нападающий «Рубина» Зураб Давиташвили удвоил счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Тамбовом». Хавбек Вячеслав Подберезкин покатил мяч грузину, и тот отправил его в угол ворот Гиорги Шелии.

Рубин — Тамбов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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