Нападающий «Рубина» Зураб Давиташвили удвоил счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Тамбовом». Хавбек Вячеслав Подберезкин покатил мяч грузину, и тот отправил его в угол ворот Гиорги Шелии.

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