"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом"

"Рубин" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ – 0:0. Тульский клуб не выигрывал в Казани с 1999 года.

"Рубин", набрав 30 очков, поднялся на восьмое место турнирной таблицы чемпионата России. "Арсенал", имея в своем активе 31 очко, занимает 7-е месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 0:0

"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Цаллагов, Устинов, Камболов, Сорокин, Степанов, Башкиров, И.Коновалов, Могилевец (Полоз, 72), Акбашев (Подберезкин, 77), Сагитов (Бухаров, 64).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Коне, Хагуш, Костадинов, Берхамов, Кадири, Кангва, Джорджевич (Бакаев, 46), Мирзов.

Предупреждения: Могилевец, 44. Камболов, 79. Берхамов, 88. Подберезкин, 90.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Чельцов (Москва), Хатуев (Грозный).

7 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр