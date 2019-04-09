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"Рубин" поздравил Нобоа с днем рождения

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"Рубин" поздравил с днем рождения полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа. Во вторник эквадорцу исполнилось 34 года. 

- С днем рождения, Кристиан Нобоа! - сообщается в официальном Твиттере "Рубина".

Напомним, Нобоа выступал за "Рубин" с 2007 по 2011 год, а также во второй половине сезона-2017/18 на правах аренды. 

В текущем сезоне Нобоа провел 8 матчей за "Зенит" и отметился 1 голевой передачей.

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