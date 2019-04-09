"Рубин" поздравил Нобоа с днем рождения

"Рубин" поздравил с днем рождения полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа. Во вторник эквадорцу исполнилось 34 года.
- С днем рождения, Кристиан Нобоа! - сообщается в официальном Твиттере "Рубина".
¡Feliz cumpleaños! 🎂– "Рубин" Казань (@fcrk) 9 апреля 2019 г.
С днем рождения, @cristhian_noboa! 🎉 pic.twitter.com/ohWjckZgsh
Напомним, Нобоа выступал за "Рубин" с 2007 по 2011 год, а также во второй половине сезона-2017/18 на правах аренды.
В текущем сезоне Нобоа провел 8 матчей за "Зенит" и отметился 1 голевой передачей.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Кто главный конкурент "Зенита" после 22-х туров РПЛ?
Загрузка...