Семин: «Будет замечательно, если Черышев окажется в России»

Семин заявил, что для РПЛ будет замечательно, если Черышев перейдет в российский клуб

Известный российский тренер Юрий Семин поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дениса Черышева в один из российских клубов. В настоящее время футболист выступает в Испании за «Валенсию».

Дмитрий Черышев, отец Дениса, ранее сказал, что он хочет видеть сына в «Спартаке».

«Для нашего чемпионата это будет замечательно, если он окажется в России. Какой клуб ему подойдет? Его отец лучше знает. Футболист все равно должен принять решение сам», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

Действующий контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне российский полузащитник провел за «Валенсию» 14 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.