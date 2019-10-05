«Рубин» обыграл «Тамбов» и сравнялся со «Спартаком» по очкам

«Рубин» победил «Тамбов» в матче 12-го тура премьер-лиги (2:1). Голами в составе хозяев отметились полузащитник Игорь Коновалов и форвард Зураб Давиташвили. У гостей отличился нападающий Георгий Мелкадзе.

«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице". «Тамбов» с 8 баллами располагается на 16-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

«Рубин» (Казань) — «Тамбов» — 2:1 (2:0)

Голы: Иг.Коновалов, 27 (1:0). Давиташвили, 32 (2:0). Мелкадзе, 54 (2:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Ташаев, Иг.Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 61), Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 72), Кьяртанссон (Марков, 90).

«Тамбов»: Шелия, Костюков (Мамтов, 76), Ойеволе, Осипенко, Грицаенко, Килин, Чернышов (Аппаев, 46), Чуперка, Карасев (Кулик, 58), Мелкадзе, Обухов.

Предупреждения: Плиев, 4. Ойеволе, 31. Уремович, 61. Данченко, 68. Кьяртанссон, 77. Килин, 89. Дюпин, 90+2.

Судьи: Еськов (Москва). Гурбанов (Краснодар), Петросян (Бронницы).

5 октября. Казань. Стадион «Центральный».

? Игорь Коновалов выполнил подачу со штрафного, но мяч никого не коснувшись залетел в ворота гостей.



? #РубинТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «МАТЧ! КЛУБ»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/8WD76Xzph9 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019

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