«Рубин» объявил об уходе полузащитника Коновалова

«Рубин» и полузащитник Игорь Коновалов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба казанцев.

«Благодарим Игоря за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в посте клуба.

Футболист перешел в «Рубин» в феврале 2018 года из «Кубани». За «Рубин» сыграл 77 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Выступал в аренде в тульском «Арсенале», «Ахмате» и «Урале».