«Рубин» назвал, кто будет тренером вместо дисквалифицированного Слуцкого

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ против «Урала» станет Олег Веретенников. Об этом сообщает официальный Twitter казанцев. Игра пройдет 15 августа в Казани.

Ранее Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на две игры (одна из них — условно) за критику арбитра Сергея Иванова в матче 1-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:2). 49-летнему специалисту также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.