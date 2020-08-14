«Рубин» назвал, кто будет тренером вместо дисквалифицированного Слуцкого
20:10
Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ против «Урала» станет Олег Веретенников. Об этом сообщает официальный Twitter казанцев. Игра пройдет 15 августа в Казани.
Ранее Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на две игры (одна из них — условно) за критику арбитра Сергея Иванова в матче 1-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:2). 49-летнему специалисту также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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