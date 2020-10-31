«Рубин» — «Арсенал»: судья не удалил казанца Косарева
На 90+3-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» (3:1) у арбитра Василия Казарцева были основания удалить нападающего хозяев поля Кирилла Косарева, но судья ограничился вынесением желтой карточки.
В том моменте форвард угодил шипами в ногу Кингсу Кангве, рискуя нанести сопернику серьезную травму — вплоть до перелома.
Возможно, в динамике рефери иначе видел случившееся, или же он вспомнил вердикт экспертно-судейской комиссии, признавшей, что Казарцев ошибочно удалил ростовчанина Романа Еременко. Видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Воронцов не стали вмешиваться в действия арбитра. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.