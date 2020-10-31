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«Рубин» — «Арсенал»: судья не удалил казанца Косарева

16:38
Эпизод матча «Рубин» — «Арсенал».
Эпизод матча «Рубин» — «Арсенал».
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На 90+3-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» (3:1) у арбитра Василия Казарцева были основания удалить нападающего хозяев поля Кирилла Косарева, но судья ограничился вынесением желтой карточки.

В том моменте форвард угодил шипами в ногу Кингсу Кангве, рискуя нанести сопернику серьезную травму — вплоть до перелома.

Возможно, в динамике рефери иначе видел случившееся, или же он вспомнил вердикт экспертно-судейской комиссии, признавшей, что Казарцев ошибочно удалил ростовчанина Романа Еременко. Видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Воронцов не стали вмешиваться в действия арбитра. (Александр Бобров)

Рубин — Арсенал Т

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