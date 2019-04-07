"Рубин" - "Арсенал": стали известны стартовые составы

"Рубин" и "Арсенал" объявили составы на матч 22-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет хавбек казанского клуба Павел Могилевец и защитник "канониров" Кирилл Комбаров.

Состав "Рубина": Ив. Коновалов, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Иг. Коновалов, Сагитов

Состав "Арсенала": Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Коне, Берхамов, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва

"Рубин" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. "Арсенал" с 30 баллами располагается на 7-й строчке.

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