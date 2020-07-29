«Рубин» анонсировал подписание Шатова?
16:20
«Рубин» опубликовал видео в своем Twitter.
??? pic.twitter.com/EWPFnTpNdO— «Рубин» Казань (@fcrk) July 29, 2020
На нем герои ролика, которым «приделали» головы игроков казанского клуба и главного тренера Леонида Слуцкого, развлекаются под крики «шат-шат-шат». Вероятно, это намек на переход полузащитника Олега Шатова.
Ранее Шатов покинул «Зенит» по окончании срока действия контракта. На счету 29-летнего россиянина в прошедшем сезоне 3 гола и 6 результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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