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«Рубин» анонсировал подписание Шатова?

16:20
Олег Шатов. Фото ФК «Зенит»
Олег Шатов. Фото ФК «Зенит»
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«Рубин» опубликовал видео в своем Twitter.

На нем герои ролика, которым «приделали» головы игроков казанского клуба и главного тренера Леонида Слуцкого, развлекаются под крики «шат-шат-шат». Вероятно, это намек на переход полузащитника Олега Шатова.

Ранее Шатов покинул «Зенит» по окончании срока действия контракта. На счету 29-летнего россиянина в прошедшем сезоне 3 гола и 6 результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcrk/status/1288459066491252739

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