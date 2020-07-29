«Рубин» анонсировал подписание Шатова?

«Рубин» опубликовал видео в своем Twitter.

На нем герои ролика, которым «приделали» головы игроков казанского клуба и главного тренера Леонида Слуцкого, развлекаются под крики «шат-шат-шат». Вероятно, это намек на переход полузащитника Олега Шатова.

Ранее Шатов покинул «Зенит» по окончании срока действия контракта. На счету 29-летнего россиянина в прошедшем сезоне 3 гола и 6 результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.