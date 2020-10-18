РПЛ сделала заявление о ситуации с коронавирусом в «Роторе»
Тинькофф Российская премьер-лига выступила с заявлением в связи со слухами о вспышке коронавируса в «Роторе».
«Оперативный штаб РПЛ в ежедневном режиме получает информацию о проведённых тестах на коронавирусную инфекцию и количестве заболевших от всех клубов. В соответствии с регламентом «Ротор» предоставил необходимые документы на игроков и членов штаба команды. Документы подтверждают, что все представители волгоградского клуба, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы. Команда готовится к матчу с «Тамбовом» в обычном режиме. Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в Telegram.
Ранее генеральный директор клуба из Волгограда, Андрей Рекечинский опроверг «СЭ» информацию о том, что 10 человек из клуба заразились коронавирусом.
Сегодня «Ротор» сыграет против «Тамбова» в рамках 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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