РПЛ сделала заявление о ситуации с коронавирусом в «Роторе»

Тинькофф Российская премьер-лига выступила с заявлением в связи со слухами о вспышке коронавируса в «Роторе».

«Оперативный штаб РПЛ в ежедневном режиме получает информацию о проведённых тестах на коронавирусную инфекцию и количестве заболевших от всех клубов. В соответствии с регламентом «Ротор» предоставил необходимые документы на игроков и членов штаба команды. Документы подтверждают, что все представители волгоградского клуба, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы. Команда готовится к матчу с «Тамбовом» в обычном режиме. Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в Telegram.

Ранее генеральный директор клуба из Волгограда, Андрей Рекечинский опроверг «СЭ» информацию о том, что 10 человек из клуба заразились коронавирусом.

Сегодня «Ротор» сыграет против «Тамбова» в рамках 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14.00 (мск).