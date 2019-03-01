РПЛ начала показывать матчи чемпионата на YouTube за рубежом

Российская премьер-лига начала транслировать матчи чемпионата за рубежом. Как сообщил англоязычный Твиттер "Зенита", игры первенства России можно посмотреть на Youtube.
В пятницу пользователи могли увидеть игру 18-го тура премьер-лиги между "Оренбургом" и "Анжи" (0:1) на англоязычном канале РПЛ.
Great news for all you Russian football fans! our friends at the @rpl_en now have an official English-language YouTube channel that's going to show #RPL games live outside of Russia– FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 1 марта 2019 г.
Head on over there now to subscriber and watch #OrenburgAnzhi live!https://t.co/aoCXHeayOD
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