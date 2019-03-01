22:53 | Футбол — РПЛ

РПЛ начала показывать матчи чемпионата на YouTube за рубежом

0
Обсудить

Российская премьер-лига начала транслировать матчи чемпионата за рубежом. Как сообщил англоязычный Твиттер "Зенита", игры первенства России можно посмотреть на Youtube. 

В пятницу пользователи могли увидеть игру 18-го тура премьер-лиги между "Оренбургом" и "Анжи" (0:1) на англоязычном канале РПЛ. 

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Как закончится матч 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
Материалы других СМИ