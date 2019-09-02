РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

РПЛ готова допустить стадион «Оренбурга» до конца сезона

15:49
Теги:

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига склоняется к решению разрешить «Оренбургу» проводить домашние матчи до конца сезона на своем стадионе, если клуб устранит все замечания кроме вместимости арены.

— Сегодня было рабочее совещание по «Оренбургу», — рассказа Прядкин. — Они доводят стадион до тех норм, которые мы ставили им перед началом сезона. С технической оснащенности он приведен в порядок, я имею в виду свет. Микст-зону они доделывают. К стадиону с точки зрения объекта вопросов нет. Мы разрешим играть, если он будет соответствовать всем критериям кроме вместимости. Было очень много нареканий от ваших коллег. Я сам туда полечу в составе рабочей группы на один из сентябрьских матчей, после этого и будет принято решение. (Александр Рогулев)

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица

Опрос

проголосовало: 11874
Все опросы
Кто фаворит чемпионата России по футболу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир