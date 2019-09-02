РПЛ готова допустить стадион «Оренбурга» до конца сезона

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига склоняется к решению разрешить «Оренбургу» проводить домашние матчи до конца сезона на своем стадионе, если клуб устранит все замечания кроме вместимости арены.

— Сегодня было рабочее совещание по «Оренбургу», — рассказа Прядкин. — Они доводят стадион до тех норм, которые мы ставили им перед началом сезона. С технической оснащенности он приведен в порядок, я имею в виду свет. Микст-зону они доделывают. К стадиону с точки зрения объекта вопросов нет. Мы разрешим играть, если он будет соответствовать всем критериям кроме вместимости. Было очень много нареканий от ваших коллег. Я сам туда полечу в составе рабочей группы на один из сентябрьских матчей, после этого и будет принято решение. (Александр Рогулев)

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