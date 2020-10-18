«Ротор» — «Тамбов»: Давиташвили выйдет на поле впервые с августа, Жалолиддинов — в запасе гостей
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Тамбова» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе хозяев впервые с августа появится полузащитник Зурико Давиташвили, арендованный у «Рубина». У гостей впервые в заявку попал арендованный у «Локомотива» хавбек Жасур Жалолиддинов.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин, Фламарион.
Запасные: Довбня, Кверквелия, Кожемякин, Матрикарди, Песегов, Кипиани, Серченков, Медведь, Понсе, Саплинов, Микелтадзе.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Костюков, Онугха.
Запасные: Чагров, Шахов, Володько, Килин, Кабахидзе, Тилль, Карапетян, Жалолиддинов.
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