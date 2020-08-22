В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России состоится матч между «Ротором» и «Сочи». Стали известны стартовые составы команд.

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Серченков, Муллин.

Запасные: Репин, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Султонов, Давиташвили, Микелтадзе.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Жоаузниью, Заболотный.

Запасные: Заболотный, Новосельцев, Калугин, Милдинович, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Руденко.