«Ротор» проведет первый зимний сбор в Турции
Пресс-служба «Ротора» сообщила, что команда после отпуска соберется 13 января.
«17 декабря игроки, тренерский и административный штаб сине-голубых ушли в отпуск. Все футболисты получат личные тренировочные программы и будут заниматься индивидуально. Команда соберется в Москве 13 января для прохождения УМО, а уже через 2 дня вылетит в Турцию на первый сбор», — идет речь в заявлении пресс-службы.
Волгоградский клуб на данный момент занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ с 14 очками.
Игроки, тренерский и административный штаб сине-голубых ушли в отпуск. Все футболисты получат личные тренировочные программы и будут заниматься индивидуально.— CК «Ротор» (@RotorOfficial) December 17, 2020
Команда соберется в Москве 13 января для прохождения УМО, а уже через 2 дня вылетит в Турцию на первый сбор. pic.twitter.com/hS4X7Hea4S
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