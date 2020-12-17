«Ротор» проведет первый зимний сбор в Турции

Пресс-служба «Ротора» сообщила, что команда после отпуска соберется 13 января.

«17 декабря игроки, тренерский и административный штаб сине-голубых ушли в отпуск. Все футболисты получат личные тренировочные программы и будут заниматься индивидуально. Команда соберется в Москве 13 января для прохождения УМО, а уже через 2 дня вылетит в Турцию на первый сбор», — идет речь в заявлении пресс-службы.

Волгоградский клуб на данный момент занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ с 14 очками.