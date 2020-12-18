«Ротор» определился с планами на зимние сборы
16:00
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал «СЭ», где команда проведет зимние сборы. По итогам 19-ти туров РПЛ клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.
— Мы будем проводить сборы в Турции, — сказал Рекечинский «СЭ». — 13 января собираемся в Москве, 14 проходим медосмотр и 15 вылетаем в Турцию. У нас будет три сбора, со всеми локациями и базами уже определились.
— А с соперниками по товарищеским матчам?
— Пока в полном объеме нет. Ищем хорошие спарринги, работаем в этом направлении.
(Константин Колмаков)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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