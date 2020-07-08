«Ростов» — «Уфа»: Попов и Шомуродов выйдут с первых минут
8 июля 2020, 19:34
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону, начало — в 20.30 (мск).
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Байрамян, Хаджикадунич, Зайнтудинов, Норманн, Мамаев, Ионов, Попов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов, Гиоргобиани.
Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Урунов, Козлов, Бизяк.
«Ростов» с 43 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Уфа» (33) — шестая.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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