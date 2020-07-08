РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Уфа»: Попов и Шомуродов выйдут с первых минут

8 июля 2020, 19:34
Теги:

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону, начало — в 20.30 (мск).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Байрамян, Хаджикадунич, Зайнтудинов, Норманн, Мамаев, Ионов, Попов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов, Гиоргобиани.

Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Урунов, Козлов, Бизяк.

«Ростов» с 43 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Уфа» (33) — шестая.

Ростов — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир