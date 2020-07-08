Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба лиги. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону, начало — в 20.30 (мск).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Байрамян, Хаджикадунич, Зайнтудинов, Норманн, Мамаев, Ионов, Попов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Агаларов, Гиоргобиани.

Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Кротов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Урунов, Козлов, Бизяк.

«Ростов» с 43 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Уфа» (33) — шестая.