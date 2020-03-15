«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в желтой форме

«Ростов» выйдет на матч 22-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Локомотива» в желтой форме. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Матч «Ростов» — «Локомотива» состоится сегодня, 15 марта. Начало в 19.00 по московскому времени.