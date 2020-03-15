«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в желтой форме
11:05
«Ростов» выйдет на матч 22-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Локомотива» в желтой форме. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
С «Локо» сыграем в желтой форме ? #РостовЛоко #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/EiCxCZzjCe— Football Club Rostov (@rostovfc) March 15, 2020
Матч «Ростов» — «Локомотива» состоится сегодня, 15 марта. Начало в 19.00 по московскому времени.
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