"Ростов" - "Спартак": Гацкан открыл счет в матче

"Ростов" вышел вперед в матче 23-го тура против "Спартака". На 13-й минуте гол забил защитник Александр Гацкан после розыгрыша углового.
🔥 Александр Гацкан впервые отличился в текущем чемпионате.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
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