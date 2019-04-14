"Ростов" - "Спартак": Гацкан открыл счет в матче

"Ростов" вышел вперед в матче 23-го тура против "Спартака". На 13-й минуте гол забил защитник Александр Гацкан после розыгрыша углового.

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