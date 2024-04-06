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Сегодня, 22:03

«Ростов» поделил очки с «Сочи», команда Карпина не проигрывает в РПЛ 5 матчей подряд

Руслан Минаев
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Мохаммад Мохеби.
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» дома сыграл вничью с «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ — 2:2.

У хозяев на 46-й секунде гол забил Егор Голенков, на 45+4-й минуте отличился Роналдо, для которого мяч стал дебютным за российский клуб.

У гостей на 7-й минуте отметился Кирилл Кравцов, на 35-й минуте — Сауль Гуарирапа.

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Валерия Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Для «Сочи» ничья стала 5-й в РПЛ подряд. Команда Роберта Морено набрала 15 очков и замыкает таблицу РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:2
Сочи

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
7
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1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
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7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
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 - : -
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