«Ростов» разгромил «Ахмат», Мелкадзе не забил пенальти

«Ростов» разгромил «Ахмат» в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ — 2:0. Счет открыл Кэнто Хасимото в середине первого тайма. Второй и третий мячи провели Роман Еременко и Данил Глебов уже в добавленное время.

В концовке первой половины встречи форвард грозненцев Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти.

«Ростов» вышел на пятое место в таблице, «Ахмат» идет десятым.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0 (1:0)

Голы: Хасимото, 24 (1:0). Еременко, 90+2 (2:0). Глебов, 90+5 (3:0).

Нереализованный пенальти: Мелкадзе, 40 (вратарь)

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Поярков, 74), Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Гапечкин, 90+3), Еременко, Глебов, Хасимото, Полоз (Тугарев, 75), Обухов (Сохиев, 63).

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Быстров (Анхель, 81), Богосавац, Нижич, Иванов (Роши, 53), Швец, Бериша, Харин (Альсултанов, 81), Полярус (Садулаев, 58), Мелкадзе.

Предупреждения: Швец, 16. Терентьев, 35. Хасимото, 82.

Удаление: Швец, 77.

Судьи: Матюнин (Москва). Милюченко (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Шадыханов. Мурашов (оба — Москва).

18 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».