"Локомотив" вышел вперед в матче 25-го тура премьер-лиги против "Ростова". На 5-й минуте гол забил полузащитник Джефферсон Фарфан. Результативный пас на счету хавбека Алексея Миранчука.
🔥 "Локомотив" продлевает свою голевую серию, забивая в одиннадцатой игре подряд.
📺 Смотрите #РостовЛоко прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
🖥 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/9OszleKM1P
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 апреля 2019 г.
🔥 "Локомотив" продлевает свою голевую серию, забивая в одиннадцатой игре подряд.
📺 Смотрите #РостовЛоко прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
🖥 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/9OszleKM1P
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