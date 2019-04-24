"Локомотив" вышел вперед в матче 25-го тура премьер-лиги против "Ростова". На 5-й минуте гол забил полузащитник Джефферсон Фарфан. Результативный пас на счету хавбека Алексея Миранчука.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр