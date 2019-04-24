"Локомотив" вновь вышел вперед в матче 25-го тура премьер-лиги против "Ростова". На 83-й минуте дублем отметился хавбек Джефферсон Фарфан. Результативный пас на счету защитника Мачея Рыбуса.
⚽ Седьмой мяч Джефферсона Фарфана в сезоне.
📺 #РостовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
🖥 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/FpQuOxKaXH
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 апреля 2019 г.
⚽ Седьмой мяч Джефферсона Фарфана в сезоне.
📺 #РостовЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР
🖥 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/FpQuOxKaXH
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр