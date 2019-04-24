"Локомотив" вновь вышел вперед в матче 25-го тура премьер-лиги против "Ростова". На 83-й минуте дублем отметился хавбек Джефферсон Фарфан. Результативный пас на счету защитника Мачея Рыбуса.

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