На 90+1-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (1:3) арбитр Михаил Вилков наказал полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова предупреждением за, как указано в протоколе, грубую игру в единоборстве с Матиасом Норманном.

90+1-я минута матча «Ростов» — «Локомотив».

Хавбек действительно грубо обошелся с соперником, схватив его руками и задержав за шею. Есть те, кто увидел в действиях сфолившего удар левой рукой. Но все же Баринов совершил именно захват — без удара. Потому красная карточка была бы чересчур строгим наказанием для игрока «Локомотива». (Александр Бобров)