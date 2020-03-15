«Ростов» — «Локомотив»: Баринов избежал удаления?
22:43
На 90+1-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (1:3) арбитр Михаил Вилков наказал полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова предупреждением за, как указано в протоколе, грубую игру в единоборстве с Матиасом Норманном.
90+1-я минута матча «Ростов» — «Локомотив».
Хавбек действительно грубо обошелся с соперником, схватив его руками и задержав за шею. Есть те, кто увидел в действиях сфолившего удар левой рукой. Но все же Баринов совершил именно захват — без удара. Потому красная карточка была бы чересчур строгим наказанием для игрока «Локомотива». (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи