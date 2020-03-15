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«Ростов» — «Локомотив»: Баринов избежал удаления?

22:43
90+1-я минута матча «Ростов» — «Локомотив». 90+1-я минута матча «Ростов» — «Локомотив».
90+1-я минута матча «Ростов» — «Локомотив».
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На 90+1-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (1:3) арбитр Михаил Вилков наказал полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова предупреждением за, как указано в протоколе, грубую игру в единоборстве с Матиасом Норманном.

90+1-я минута матча «Ростов» — «Локомотив».
90+1-я минута матча «Ростов» — «Локомотив».

Хавбек действительно грубо обошелся с соперником, схватив его руками и задержав за шею. Есть те, кто увидел в действиях сфолившего удар левой рукой. Но все же Баринов совершил именно захват — без удара. Потому красная карточка была бы чересчур строгим наказанием для игрока «Локомотива». (Александр Бобров)

Ростов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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