«Динамо» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 20-го тура чемпионата России в субботу, 9 марта. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Динамо» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 19 туров премьер-лиги команда Марцела Лички набрала 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Грозненский клуб с 20 баллами идет на 12-м месте чемпионата России.

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