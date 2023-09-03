«Ростов» — «Динамо»: Макаров открыл счет после отскока от Мелехина

«Динамо» открыло счет в матче 7-го тура РПЛ против «Ростова».

На 10-й минуте полузащитник бело-голубых Денис Макаров пробил из-за штрафной, после чего мяч рикошетом от Виктора Мелехина залетел в ворота «Ростова».