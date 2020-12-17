Хет-трик Чалова принес ЦСКА победу над «Ростовом». Армейцы обошли «Спартак»

ЦСКА обыграл «Ростов» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России.

Все три мяча у гостей забил Федор Чалов. У хозяев отличился Алексей Козлов. Армейцы набрали 37 очков и занимают второе место. Впереди «Зенит» — 41 очко, на третье место переместился «Спартак» — 35.

У «Ростова» 32 очка и пятая позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА — 1:3 (0:1)

Голы: Чалов, 2 (0:1). Чалов, 57 (0:2). Чалов, 82 (0:3). Козлов, 90+1 (1:3).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Козлов, 46), Хаджикадунич, Осипенко, Алеесами (Поярков, 78), Тугарев, Норманн (Сухомлинов, 14), Еременко, Гигович (Глебов, 73), Байрамян (Альмквист, 73), Полоз.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Ахметов, Дзагоев (Бистрович, 75), Влашич, Эджуке (Сигурдссон, 85), Чалов (Гайч, 90).

Предупреждения: Ахметов, 5. Сухомлинов, 43. Полоз, 43. Алеесами, 70. Мариу Фернандес, 85. Сигурдссон, 90. Влашич, 90+2. Глебов, 90+3.

Судьи: Москалев (Воронеж). Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа).

17 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».