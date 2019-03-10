"Ростов" - "Арсенал": Еременко, Попов и Сигурдарссон сыграют в стартовом составе

"Ростов" назвал стартовый состав на матч 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом".
"Ростов": Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк, Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев, Попов, Сигурдарссон.
Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Ионов, Шомуродов, Логашов, Щадин, Зайнутдинов, Норманн, Глебов, Плиев.
Матч "Ростов" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.
👊🏻👊🏻👊🏻– Football Club Rostov (@rostovfc) 10 марта 2019 г.
Наш состав на матч против "Арсенала" pic.twitter.com/dJKLx2uzsc
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