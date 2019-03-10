12:38 | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Арсенал": Еременко, Попов и Сигурдарссон сыграют в стартовом составе

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"Ростов" назвал стартовый состав на матч 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом".

"Ростов": Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк,  Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев, Попов, Сигурдарссон.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Ионов, Шомуродов, Логашов, Щадин, Зайнутдинов, Норманн, Глебов, Плиев.

Матч "Ростов" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Ростов - Арсенал Т

 

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