"Ростов" - "Арсенал": Еременко, Попов и Сигурдарссон сыграют в стартовом составе

"Ростов" назвал стартовый состав на матч 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом".

"Ростов": Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк, Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев, Попов, Сигурдарссон.

Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Ионов, Шомуродов, Логашов, Щадин, Зайнутдинов, Норманн, Глебов, Плиев.

Матч "Ростов" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.

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Наш состав на матч против "Арсенала" pic.twitter.com/dJKLx2uzsc – Football Club Rostov (@rostovfc) 10 марта 2019 г.

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