"Ростов" - "Арсенал": Бакаев, Ожегович и Ткачев в стартовом составе у гостей

Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на матч 19-го тура чемпионата России с "Ростовом".
⚔🔫Стартовый состав оружейников:– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 10 марта 2019 г.
❤💛 Болеем за наших ❤💛
📅Сегодня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 14.00. pic.twitter.com/eg6hEWEdBA
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Кадири, Ткачев, Ожегович, Бакаев.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Бехрамов, Кангва, Володько, Хагуш, Аджоев, Лесовой, Коне, Хлусевич.
Матч "Ростов" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.
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