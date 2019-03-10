12:58 | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Арсенал": Бакаев, Ожегович и Ткачев в стартовом составе у гостей

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Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на матч 19-го тура чемпионата России с "Ростовом".

 

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Кадири, Ткачев, Ожегович, Бакаев.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Бехрамов, Кангва, Володько, Хагуш, Аджоев, Лесовой, Коне, Хлусевич.

Матч "Ростов" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Ростов - Арсенал Т

 

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