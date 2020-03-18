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Российский футбол могут приостановить до середины мая

17:35
Кубок Тинькофф чемпионата России. Фото РПЛ
Кубок Тинькофф чемпионата России. Фото РПЛ
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Как стало известно «СЭ», российские футбольные власти рассматривают варианты возобновления профессиональных турниров 3-го, 10-го и 17 мая. Такой расклад станет возможным в случае, если пандемия коронавируса не пойдет на спад к 10 апреля.

17 марта Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение приостановить проведение игр до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия. (Вячеслав Короткин)

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