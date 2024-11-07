Роша прибыл на заседание КДК РФС

Защитник ЦСКА Виллиан Роша приехал на заседание КДК РФС.

Комитет рассмотрит красную карточку за агрессивное поведение 29-летнего бразильца по отношению к игрокам «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ (0:2).

Роша получил удаление на 56-й минуте встречи за применение физического воздействия к Руслану Литвинову в ходе стычки на поле.