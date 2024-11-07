Литвинов приехал на заседание КДК РФС

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прибыл на заседание КДК РФС.

— Как настроение? Отлично.

— Пожмешь руку Роше при встрече?

— Потом расскажем.

Комитет рассмотрит красную карточку за агрессивное поведение 23-летнего россиянина по отношению к игрокам соперника в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0). На 60-й минуте встречи россиянин был удален с поля после просмотра видеоповтора.