Личка приехал на заседание КДК РФС

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прибыл на заседание КДК РФС.

«Какие ожидания? Не знаю. У меня все нормально, все хорошо.

Со мной мой телохранитель (жена — Прим. «СЭ»), если кто-то хочет сделать плохо — она сделает все как надо», — сказал Личка.

Ранее в КДК заявили, что рассмотрят нецензурные высказывания чешского специалиста, сделанные на пресс-конференции после матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).