Роман Зобнин: "Буду стараться забивать еще"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин пообещал чаще забивать голы перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Енисея", информирует официальный Твиттер красно-белых.
– Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде. Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах! – цитирует Зобнина пресс-служба "Спартака".
Зобнин отличился в предыдущей игре против "Ростова" (1:2).
В текущем сезоне 25-летний хавбек провел 26 матчей за москвичей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
"Спартак" с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней, 16-й строчке.
🎙 Перед игрой с "Енисеем" мы пообщались с Романом Зобниным– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 апреля 2019 г.
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