Роман Нойштедтер: «Настроение плохое. Все расстроены»

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер разочарован итогами матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России со «Спартаком» (0:2). Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

— «Спартак» свои шансы реализовал, а мы — нет. Просто надо было забивать. Не получилось. Да и пропустили слишком легко. Так нельзя. Надо работать над этим.

— В чем причина? Почему не получалось забить?

— Все хотели забить. Каждый старается. У НЖи вот были моменты.

— Какое сейчас настроение в команде?

— Плохое. Расстроены все. Надо проанализировать ошибки и идти дальше.

— Многое ополчились на НЖи после нереализованных моментов.

— Он старается, пробует, бегает, иногда хочет мяч придержать. Надеемся, в следующей игре у него получится.

— Кого бы назвали лучшим в «Динамо» сегодня?

— Наша сила — в команде. Все старались. У Филиппа, например, вышедшего на замену, были моменты. (Ярослав Сусов)