Роман Бабаев: «ЦСКА подписал Гайча без единой очной встречи»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о том, как клубу удалось подписать аргентинского форварда Адольфо Гайча.

— Насколько сложным получился трансфер?

— Сделка действительно непростая. Но переговоры по интересным игрокам никогда не бывают гладкими. А тем более речь идет о футболистах из Латинской Америки. Там своя специфика, много представителей, агентов игрока. Нужно со многими находить общий язык. То есть не только клуб и один агент, но и большое количество людей, которые вовлечены в возможный трансфер. Мы с пониманием относились к этой ситуации. Это традиции футбольного рынка Аргентины. Набирались терпения. Старались отстаивать адекватные условия сделки. И. конечно, добавила сложности эпидемиологическая ситуация...

— В смысле?

— Обычно такие трансферы должны совершаться в очном формате. Необходимо встречаться. Если бы не пандемия, мы бы, конечно, полетели в Аргентину. Но по объективным причинам это не представлялось возможным. На моей памяти это первый трансфер, который был совершен без единой очной встречи.

— По интернету?

— Можно и так сказать.

— Был момент, когда могли выйти из переговоров? Писали, что агенты затребовали комиссию в размере 850 тысяч евро?

— Были сложные моменты. Но с учетом нашего богатого опыта мы не паниковали. Понимали, что это нормальная история. Такие трансферы легкими не бывают. Но тем больше сейчас чувство удовлетворения. На наш взгляд, мы договорились на разумных условиях. С точки зрения техники трансфера мы остались довольны.

— Нет опасений, что адаптация затянется?

— Пока мы не будем делать громких заявлений и бросаться фразами. Предпосылки у Адольфо есть, чтобы хорошо заиграть в ЦСКА. Но поживем-увидим. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Бабаевым — в ближайшее время на сайте «СЭ»