Защитник "Ахмата" Родолфу выбыл на три недели, информирует пресс-служба клуба. Сегодня футболист прошел обследование в одной из клиник Грозного. У бразильского легионера выявлено повреждение сухожилия короткой головки бицепса правого бедра.

Напомним, защитник получил травму в матче 21-го тура со "Спартаком" (1:3) и был заменен во втором тайме.