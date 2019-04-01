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Родолфу выбыл на три недели

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Защитник "Ахмата" Родолфу выбыл на три недели, информирует пресс-служба клуба. Сегодня футболист прошел обследование в одной из клиник Грозного. У бразильского легионера выявлено повреждение сухожилия короткой головки бицепса правого бедра.

Напомним, защитник получил травму в матче 21-го тура со "Спартаком" (1:3) и был заменен во втором тайме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защитник грозненцев Родолфо выбыл на три недели. В понедельник футболист прошёл обследование в одной из клиник Грозного. У бразильского легионера выявлено повреждение сухожилия короткой головки бицепса правого бедра. Напомним, защитник получил травму в матче 21-го тура со "Спартаком" и был заменён во втором тайме. Желаем Родолфо скорейшего выздоровления!

Публикация от FC "Akhmat" Grozny ⚽ (@akhmatgrozny) 1 Апр 2019 в 5:18 PDT

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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