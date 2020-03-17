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РФС подтвердил приостановку РПЛ до 10 апреля из-за коронавируса

14:22
РФС подтвердил приостановку РПЛ до 10 апреля из-за коронавируса. Фото Федор Успенский, "СЭ"
РФС подтвердил приостановку РПЛ до 10 апреля из-за коронавируса. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Во вторник, 17 марта, в Москве состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение по ситуации с проведением чемпионата России, ФНЛ и ПФЛ.

— В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, — говориться в сообщении на официальном сайте организации.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211523

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