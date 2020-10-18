Матч 11-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» (3:1) переигран не будет, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на Службу коммуникаций РФС.

«Мы не видим оснований для переигровки матча «Краснодара» — «Рубин». Спорные моменты могут быть рассмотрены на ЭСК, если поступят обращения клубов», — ответили в РФС.

Как ранее сообщали СМИ, сразу после поражения в Краснодаре представители «Рубина» начали изучать спорные эпизоды и обратили внимание на момент с назначением пенальти. На 43-й минуте Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но Вилков не сразу увидел нарушение правил.

Сначала судья обратил внимание, что Егор Сорокин сбил Джордже Деспотовича на другой половине поля. Затем он показал желтую карточку тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. После этого он возобновил игру.

Спустя пару секунд после ввода мяча Вилков пошел смотреть видео с игрой рукой у Самошникова. Сделано это было в обход десятого пункта протокола об использовании VAR. В протоколе отмечается, что судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру.