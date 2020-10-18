В РФС не видят оснований для переигровки матча «Краснодар» — «Рубин»
Матч 11-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином» (3:1) переигран не будет, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на Службу коммуникаций РФС.
«Мы не видим оснований для переигровки матча «Краснодара» — «Рубин». Спорные моменты могут быть рассмотрены на ЭСК, если поступят обращения клубов», — ответили в РФС.
Как ранее сообщали СМИ, сразу после поражения в Краснодаре представители «Рубина» начали изучать спорные эпизоды и обратили внимание на момент с назначением пенальти. На 43-й минуте Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но Вилков не сразу увидел нарушение правил.
Сначала судья обратил внимание, что Егор Сорокин сбил Джордже Деспотовича на другой половине поля. Затем он показал желтую карточку тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. После этого он возобновил игру.
Спустя пару секунд после ввода мяча Вилков пошел смотреть видео с игрой рукой у Самошникова. Сделано это было в обход десятого пункта протокола об использовании VAR. В протоколе отмечается, что судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4164651-v-rfs-ne-vidjat-osnovanij-dlja-pereigrovki-matcha-krasnodar---rubin.html