Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал "СЭ" решение об уходе Наиля Измайлова с поста вице-президента клуба, а Сергея Родионова - с должности спортивного директора.

- Сегодня стало известно, что Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут "Спартак" после этого сезона.

- Да вы что! Какая шокирующая новость. Большая неожиданность для меня, неприятно это слышать. Это два прекрасных человека, плоть от плоти спартаковцы.

- Какой вам запомнилась работа с ними?

- Тем, с каким уважением они к ней относились. Всегда помогали мне, успокаивали. С их стороны я чувствовал абсолютную поддержку.

- При этом руководство клуба выразило доверие Кононову.

- Значит, оно довольно его работой.

- И недовольно работой Измайлова и Родионова?

- Очевидно, они утратили кредит доверия. Я не знаю всех деталей, у руководства есть свои аргументы, но это удивительная для меня ситуация - вице-президент и спортивный директор уходят, а тренер остается. Просто шок - в футболе редко такое встретишь. (Егор Бычков)

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги.

Измайлов и Родионов покинут "Спартак"