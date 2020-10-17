Рашид Рахимов: «Уфе» не хватило исполнительского мастерства"
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов посетовал на нехватку мастерства после поражения от «Локомотива» в 11-м туре Тинькофф-РПЛ (0:1).
— Не хватило исполнительского мастерства, — сказал Рахимов в эфире «Матч премьер». — Когда мы пробовали играть в атаку, развивать через определенные зоны, некоторые эпизоды получали неплохо. Когда переходили на длинные передачи, все ломалось, теряли мяч. Понимали возможности и только через борьбу и самоотдачу могли навязать что-то.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.