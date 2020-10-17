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Рашид Рахимов: «Уфе» не хватило исполнительского мастерства"

18:58

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов посетовал на нехватку мастерства после поражения от «Локомотива» в 11-м туре Тинькофф-РПЛ (0:1).

— Не хватило исполнительского мастерства, — сказал Рахимов в эфире «Матч премьер». — Когда мы пробовали играть в атаку, развивать через определенные зоны, некоторые эпизоды получали неплохо. Когда переходили на длинные передачи, все ломалось, теряли мяч. Понимали возможности и только через борьбу и самоотдачу могли навязать что-то.

Локомотив — Уфа

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