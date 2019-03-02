Рашид Рахимов: "Посмотрим, как мы будем выглядеть в матче с "Рубином"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Рубином" рассказал,что его команда хорошо работала во время сборов. Он также отметил, что у грозненского клуба есть определенные проблемы.

– Во время сборов мы работали очень хорошо, по самоотдаче и концентрации вопросов нет, – сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". – Посмотрим, как мы сегодня будем выглядеть.

– Вы довольны нынешним составом команды?

– Тренер не может быть доволен составом, всегда нужно усиливаться, искать внутреннюю конкуренцию, иметь запас определенной прочности. Если мы говорим о приобретении Шиманьски, то он пришел вместо ушедшего Думбья. Это произошел такой размен.

Конечно же, есть определенные проблемы, потому что очень тяжело иметь ту конкуренцию, которая должна быть в команде, в тренировочном процессе и вариативность в игре. Тем более, у нас в команде есть травмированные. Есть определенные опасения.

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